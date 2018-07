Professores em greve pedem reunião com governo de SP Professores grevistas da rede estadual de São Paulo protocolaram hoje um pedido de audiência com o Secretário de Estado da Educação, Paulo Renato Souza. O grupo, formado por integrantes de diversas entidades do magistério, se reuniu por volta das 11 horas em frente à secretaria, na Praça da República, no centro da cidade. De acordo com o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de São Paulo (Apeoesp), o ato dos grevistas terminou por volta das 13h30.