Professores em greve se acorrentam em praça de MG No dia em que o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) mostra a superioridade das escolas particulares sobre as instituições públicas, professores mineiros da rede estadual, em greve há 98 dias, se acorrentaram ao Pirulito da Praça Sete, um monumento localizado no centro de Belo Horizonte.