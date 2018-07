Professores encerram greve em Brasília Os cerca de nove mil professores que ainda estavam em greve no Distrito Federal decidiram na manhã de hoje pelo fim da paralisação, após assembleia realizada em frente ao Palácio do Buriti. Segundo o Sindicato dos Professores no Distrito Federal (Sinpro), a decisão de voltar ao trabalho foi tomada após votação em que foi aceita a proposta do governo de reajuste salarial de 15,31%, que segue o número de crescimento do Fundo Constitucional, e que deverá ser pago em março de 2010, podendo ser antecipado para o segundo semestre deste ano.