As outras duas solicitações são de que a futura administração adote medidas para impedir o assédio moral de funcionários grevistas e de que se inicie um processo "estatuinte democrático". As exigências foram apresentadas um dia após funcionários, alunos e professores entraram em confronto com a PM no campus. A confusão resultou na detenção de três pessoas e deixou ao menos seis feridos.