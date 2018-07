Professores fazem dia de greve contra pacote de Tarso Convocados pelo sindicato da categoria, professores estaduais do Rio Grande do Sul paralisaram suas atividades hoje para protestar contra o pacote previdenciário do governador Tarso Genro (PT). A greve de um dia obteve adesão parcial, chegando à quase totalidade das escolas em municípios como Carazinho e Santa Rosa, a 75% em Pelotas, Passo Fundo e Erechim e a menos de 10% em Porto Alegre e região metropolitana. Na capital, cerca de 200 pessoas fizeram uma passeata e um ato público diante do Palácio Piratini para pedir a retirada do que chamam de "PacoTarso".