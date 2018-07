Professores fazem manifestação em Porto Alegre No último dos três dias de manifestações pelo pagamento do piso nacional da categoria, pelo menos mil professores fizeram hoje passeatas e atos públicos no centro de Porto Alegre. No Rio Grande do Sul, o magistério quer aumento de 80% e vencimento básico de R$ 725,50 para a carga horária semanal de 20 horas.