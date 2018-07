Professores fazem paralisação por reajuste no RS

A mobilização do magistério gaúcho acompanha protestos semelhantes feitos na última terça-feira por professores de outros 19 Estados. O Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul optou pela paralisação hoje para fazê-la coincidir com a posse da nova diretoria da entidade e com o lançamento do Movimento em Defesa da Educação Pública, que vai reivindicar melhorias nas escolas e contratação de pessoal, além do reajuste salarial.

"Esta manifestação mostra a disposição dos professores para lutar pelo cumprimento da Lei do Piso", afirmou a presidente do sindicato, Rejane de Oliveira, reconduzida ao cargo. "Em setembro, faremos caravanas pelo interior para discutir uma greve com categoria". O governo de Tarso Genro (PT) diz que vai aumentar o salário dos professores gradativamente, até chegar ao piso no final da gestão, em 2014. O Estado tem cerca de 50 mil professores ativos. A faixa salarial mais baixa, para jornada semanal de 20 horas, é próxima de R$ 400.