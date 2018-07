Professores fazem paralisações em 11 Estados e no DF

Segundo informações da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), participam da manifestação associações e sindicatos ligados à categoria nos Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Tocantins, Rondônia, Pernambuco, Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Mato Grosso, Goiás, Ceará e Distrito Federal.

Em São Paulo, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp) programou atos na Câmara Municipal, convocando todos os professores, inclusive servidores municipais. O sindicato também reivindica que sejam destinados 10% do Produto Interno Bruto (PIB) do País e 50% dos recursos do pré-sal para a educação pública.

No Distrito Federal, por conta da luta pelo Plano Nacional de Educação e pelo cumprimento da lei do piso salarial, o Ministério da Educação decidiu adiar a aplicação das provas da 1ª fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas para o dia 17 de agosto de 2011. Segundo a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, de 1% a 2%, o equivalente a cerca de 500 professores da rede pública, aderiram à paralisação de hoje.