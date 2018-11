Professores fecham Avenida Paulista por meia hora

Cerca de 1.500 profissionais reuniram-se hoje no local para realizar assembleia, por volta das 13h25. De acordo com a CET, havia 1,1 quilômetro de morosidade na via, sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Alameda Campinas. A categoria está em greve desde o dia 8 de março. Eles reivindicam reajuste salarial de 34,3%, incorporação imediata das gratificações e o fim das provas dos temporários e do programa de promoção.

Ontem, representantes dos professores reuniram-se com o secretário da Educação, Paulo Renato, para tentar negociar o fim da paralisação da categoria. O encontro foi realizado na sede do órgão, no centro da capital paulista. De acordo com o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), o secretário não propôs reajuste salarial, mas a abertura de uma mesa de negociações caso os profissionais encerrem a greve.