Professores levam protesto para sede do governo de SP

Eles querem negociar com o governo as reivindicações da categoria, que entrou em greve no dia 8 de março. A classe reivindica reajuste salarial de 34%, incorporação imediata das gratificações e o fim das provas dos temporários e do programa de promoção.

Cerca de 7 mil pessoas participam da manifestação, segundo a Polícia Militar, e o ato é pacífico. Com várias bandeiras do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), Central Única dos Trabalhadores (CUT) e da União Nacional dos Estudantes (UNE), muitas manifestantes gritam frases contra o governo, chamando-o de "intransigente" e "autoritário".