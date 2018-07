Professores mantêm greve e trocam farpas com governo

Segundo comunicado da Apeoesp, a Polícia Militar (PM) promoveu um ato intimidatório na manhã de hoje, quando apreendeu o caminhão de som que seria utilizado na manifestação dos professores e demais servidores públicos na região da Avenida Paulista. Já a Secretaria de Educação lamentou que os manifestantes causem transtornos graves no trânsito da cidade e prejudiquem o acesso aos mais de 20 hospitais da região da Paulista.

Segundo a PM, cerca de 3 mil pessoas participaram da manifestação de hoje, enquanto a Apeoesp informou que 40 mil professores aderiram ao protesto de hoje. O sindicato afirma que 60% dos professores estaduais estão em greve, enquanto a secretaria informa que as escolas funcionam normalmente, ou seja, nega o movimento grevista.

O sindicato dos professores e a pasta travam uma batalha desde o dia 8, quando foi iniciada greve da categoria que reivindica reajuste salarial de 34,3%, incorporação imediata das gratificações e o fim das provas dos temporários e do programa de promoção. A secretaria afirma que não há justificativa para a reivindicação de 34% de aumento linear para os professores, "medida que custaria nada menos do que R$ 3,5 bilhões, o que desorganizaria as finanças da educação e até mesmo do conjunto do Governo do Estado".

Desde o começo da paralisação, a secretaria ressalta que considera o movimento uma tentativa do sindicato de criar um fato político - para influenciar o quadro político e eleitoral e destruir as políticas baseadas na meritocracia. A Secretaria da Educação também informou que "não vai mudar nenhum dos programas que são combatidos pelo sindicato, como o Programa de Valorização pelo Mérito, que dá aumento de 25% de acordo com o resultado de uma prova, a lei que acabou com a possibilidade de faltar dia sim, dia não; e a criação da Escola Paulista de Professores, com a abertura de concurso para 10 mil novas vagas."