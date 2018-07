Professores municipais fazem passeata no Rio Cerca de 2 mil professores da rede municipal fazem passeata na Tijuca, zona norte do Rio, em direção à Prefeitura, no centro, nesta terça-feira, 20. Eles estiveram reunidos em assembleia durante a manhã e decidiram manter a paralisação, que começou no dia 8 de agosto. Outra assembleia está marcada para sexta-feira, 23.