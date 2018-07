Professores ocupam a Assembleia Legislativa da Bahia Cerca de 500 professores da rede estadual da Bahia e sindicalistas ocupam, desde a noite de ontem, quarta-feira, o saguão da Assembleia Legislativa, para protestar contra o que consideram uma quebra de acordo do governo estadual com a categoria. Ontem, eles haviam cercado a entrada do prédio da Governadoria, o que fez com que a polícia instalasse uma barreira na frente do edifício, e fizeram uma passeata até a assembleia. Os 37,8 mil docentes da rede estadual estão em greve há oito dias, cobrando um reajuste linear para a categoria, que teria sido acordado entre o governo e os professores no ano passado.