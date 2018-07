Professores param trânsito ao redor ao Palácio Guanabara Os cerca de 800 professores em greve que fazem passeata por Laranjeiras, na zona sul do Rio, na tarde desta quinta-feira, 22, pararam o trânsito na Rua Pinheiro Machado, onde fica o Palácio Guanabara, sede do governo do Estado, por volta das 16h15. Eles tentaram entrar com o carro de som na via, mas foram impedidos pela Polícia Militar. Os carros que saem do túnel Santa Bárbara em direção à zona sul não conseguem seguir em frente, por causa do impasse.