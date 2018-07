Professores pioneiros dão valor à titulação

Rodrigues apresentou seu mestrado na área de matemática no câmpus de São Carlos em novembro de 1970. O estudo investigava equações diferenciais.

O segundo titulado, que obteve o título de mestre uma semana após Rodrigues com uma pesquisa na área de recursos hídricos, saiu da USP depois de 33 anos. Hoje, Arthur Mattos é professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). "A pós foi fundamental na minha vida", considera.

Mattos destaca que o desenvolvimento da pós-graduação na USP teve grande apoio das agências de fomento. "Em São Paulo, a Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) é essencial. O CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) também é muito aparelhado e a Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) é fundamental."

