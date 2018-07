Professores poderão dar aula armados em escola do Texas

Professores de um distrito no Estado americano do Texas obtiveram permissão para levar armas para a sala de aula no próximo ano letivo, que começa ainda este mês, no que pode ser o primeiro caso do tipo. O superintendente da escola em Harrold, David Thweatt, que tem cerca de cem alunos, disse que a iniciativa tem o objetivo de proteger funcionários e estudantes caso ocorra algum ataque com armas em seu campus. Os professores tiveram que passar primeiro por um treinamento para lidar com situações de crise, disse David Thweatt. Nos últimos anos, algumas escolas americanas nos Estados Unidos foram palco de tiroteios fatais. O conselho da escola aprovou a iniciativa por unanimidade e os pais de alunos não apresentaram objeções, disse Thweatt. "Quando o governo federal começou a tornar as escolas zonas livres de armas, é aí que todos estes tiroteios começaram", escreveu Thweatt no website do Fort Worth Star-Telegram. O superintendente disse que acredita que a proximidade da escola a uma estrada movimentada pode fazer com que ela seja um alvo. "Se alguma coisa acontecer aqui, eu prefiro chamar um pai de aluno para dizer a ele que seu filho está OK porque nós pudemos protegê-lo", afirmou. O Texas só permite armas de foto em escolas se as instituições, individulamente, autorizarem sua entrada. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.