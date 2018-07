Professores prometem nova passeata no vão do Masp na quarta-feira O sindicato dos professores da rede estadual (Apeoesp) realiza na quarta-feira a terceira manifestação no vão livre do Masp, na Avenida Paulista, desde que decretou greve, no dia 8. Os protestos costumam prejudicar o trânsito na região central da cidade. Na sexta, passeata nos arredores do Palácio dos Bandeirantes, terminou em confronto com a Polícia Militar.