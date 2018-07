Professores protestam em frente ao Estádio do Morumbi

As vias no entorno do Palácio dos Bandeirantes, na região do Morumbi, estão cercadas por policiais. De acordo com a Polícia Militar, por volta das 15h20, ainda havia manifestantes na Avenida João Jorge Saad, bloqueando a via, em ambos os sentidos, entre a Rua Jeriquara e a Praça Roberto Gomes Pedrosa. O objetivo dos grevistas era realizar um ato em frente ao Palácio. Pelo menos dois ônibus foram fretados para levar integrantes da categoria ao protesto.

Esse é o terceiro protesto desde que a categoria entrou em greve, no dia 8 de março. A classe reivindica reajuste salarial de 34%, incorporação imediata das gratificações e o fim das provas dos temporários e do programa de promoção. Nos protestos anteriores, os professores fecharam a Avenida Paulista. No dia 12, o ato reuniu cerca de 12 mil pessoas. No dia 19, outra passeata na mesma região contou com 8 mil.

Rede municipal

Os professores municipais de São Paulo vão realizar hoje uma assembleia para discutir uma paralisação da categoria, informou o Sindicato dos Profissionais em Educação no Ensino Municipal de São Paulo (Sinpeem). A reunião estava agendada para o início da tarde, em frente à Secretaria Municipal de Gestão, localizado à Rua Líbero Badaró, 425, no centro da cidade.

Segundo o Sinpeem, os professores querem cobrar do governo o atendimento às reivindicações da categoria, entre elas alteração da atual lei salarial para que seja ampliado o porcentual mínimo de receitas correntes destinados às despesas com pessoal; aumento real de salários de 34%; redução do número de alunos por sala/turma; piso salarial não inferior ao valor fixado pelo Dieese; e aplicação de 40% sobre o atual valor do vale-alimentação e sua extensão para os aposentados e pensionistas, entre outros.