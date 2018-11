Professores realizam protesto na região da Av. Paulista

Por volta das 16h, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrava a concentração dos manifestantes no cruzamento das ruas Bela Cintra e Luis Coelho. O trânsito estava complicado no local.

Índios

Mais cedo, cerca de 15 índios que protestavam contra a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu, ocupavam a calçada e a faixa da direita da Avenida Paulista, no sentido Consolação, na altura do Masp.