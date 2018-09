Professores torcem pelas mudanças na Fuvest

Professores de cursinhos têm expectativas altas em relação à aprovação das mudanças na Fuvest. Nicolau Marmo, coordenador editorial do Anglo, não concorda com as alterações ocorridas há dois anos. "Antes, o vestibular era muito bom. Depois dessa mudança, estragaram tudo. Tenho esperança de que volte a ser o que era", opina. "A prova de primeira fase, abrangente pelo número de questões, não deveria ser descartada na classificação, pois examina muito bem cada matéria."

Um especialista em avaliação, que pediu para não ser identificado, disse que as modificações eram esperadas. "Com a mudança anterior, que passou a desconsiderar a nota da primeira fase, sobrou um número muito pequeno de questões para avaliar os candidatos." Segundo ele, a tendência era de haver muita gente empatada na segunda fase. "É um problema, especialmente nos cursos mais concorridos."

Edmilson Motta, coordenador pedagógico do Etapa, afirma que não esperava outra mudança tão rápida. "Percebemos que as notas tiveram redução, a prova ficou mais difícil. No segundo dia, a prova interdisciplinar acabou causando redução de média. É prova muito boa, mas muito exigente", disse.

"Não tenho nenhum tipo de temor em relação às mudanças. A Fuvest, apesar de todas as mudanças que já aconteceram, sempre primou pela qualidade acadêmica da prova, que se mantém", explica Motta.

Inclusão. Sobre as possíveis modificações no Programa de Inclusão da USP (Inclusp), os professores são críticos. "O que nos preocupa é em relação à possibilidade de acabar com o bônus de 3% de escola pública, já que, dos 6 mil alunos do Cursinho da Poli, 80% são oriundos de escola pública. Ou seja, se perderem 3%, perderão muito da possibilidade de entrar em universidade pública", afirma Alessandra Venturi, coordenadora pedagógica do Cursinho da Poli.

"Temos de entender o quanto negativamente pode pesar o corte desse bônus para alunos de escola pública", opina ela. "Dependendo de como forem repassar esse bônus, os estudantes podem desanimar."

Para Mateus Prado, presidente da rede de cursinhos comunitários Henfil, hoje é quase impossível um aluno atingir os 12% do bônus. "O Inclusp dá a impressão de ser inclusivo, mas não é. O bônus aumenta pouquíssimo a nota."