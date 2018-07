Profissionais da saúde fazem protesto na Av. Paulista

Os profissionais da saúde do Estado de São Paulo estavam reunidos no vão livre do Museu de Arte de São Paulo (MASP) e, de acordo com o Sindicato dos Profissionais da Saúde de São Paulo, o SindiSaúde, pretendiam sair em passeata pela Rua Bela Cintra, em direção à Secretaria da Saúde ou Secretaria de Gestão Pública.

Conforme informações do SindiSaúde, desde o dia 13, os profissionais estão promovendo paralisações, após decisão tomada em assembleia no dia 23 de março.

A assessoria da entidade afirma que as principais reivindicações são reajuste salarial de 26%, referente à data-base do mês de março deste ano, aumento do auxílio-alimentação de R$ 4,00 para R$ 25, jornada de trabalho de 30 horas semanais, aposentadoria especial e concursos públicos para suprir a falta de pessoas nas unidades.

Ainda conforme o sindicato, as paralisações estão ocorrendo porque o governo não estaria aberto às negociações. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a manifestação não prejudica o tráfego de veículos da região.