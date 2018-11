Profissionais do 'Estado' recebem Prêmio Esso

SÃO PAULO - Com vencedores em três categorias, o Estado foi o veículo mais premiado na edição deste ano do Prêmio Esso, cuja solenidade ocorreu na quinta-feira, 1. Sete profissionais do jornal foram agraciados: os repórteres David Friedlander, Leandro Modé, Fausto Macedo e Sonia Racy, o repórter-fotográfico Epitácio Pessoa e os artistas gráficos Dennis Fidalgo Doimo e André Graciotti.

As reportagens sobre as fraudes do Banco Panamericano, que era de Silvio Santos e protagonizou fraudes que totalizaram R$ 4,3 bilhões, renderam o Esso de Informação Econômica. Modé, ao falar pela equipe, lembrou que "nesse momento em que sofremos com as instabilidades em relação ao futuro, o Prêmio Esso é uma lembrança de que sempre haverá espaço para o bom jornalismo seja ele em que plataforma for, digital ou impressa".