Profissionais do Mais Médicos chegam ao Brasil hoje Os primeiros médicos estrangeiros que participarão do programa Mais Médicos chegam ao Brasil na tarde desta sexta-feira, 23, informou o Ministério da Saúde. Os profissionais desembarcam em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Recife e Porto Alegre. No Distrito Federal, os médicos serão recepcionados pelo ministro Alexandre Padilha. Nas outras capitais, secretários do Ministério da Saúde e das pastas estaduais recebem os profissionais.