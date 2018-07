Profissional conciliou dois empregos durante seis anos

Durante seis anos, a enfermeira Maria Lucia da Silva, de 49 anos, dormiu uma noite sim, uma noite não. Para conseguir um salário melhor, acumulou o trabalho de período integral no Programa de Saúde da Família (PSF) com o emprego como supervisora em um hospital, durante as madrugadas. Neste hospital, a jornada era de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso.

"Você não vive, troca o dia pela noite. Trabalhava à noite em um hospital grande, não podia descansar. No outro dia, saía, não tomava nem café da manhã e já assumia no outro hospital. Só então saía e passava uma noite em casa", conta. Quem viu sua filha, hoje com 16 anos, crescer foram suas irmãs e o resto da família.

"Às vezes ficava um zumbi. Isso prejudica a qualidade do trabalho, prejudica o paciente. Hoje, muitos funcionários fazem coisas que não devem por falta de atenção, porque não conseguem se concentrar."

Há oito anos, ela decidiu ficar somente com o PSF. "Queria me dedicar, fazer um trabalho na área de saúde pública, que é uma coisa com a qual me identifiquei muito. Vi que, para dar atenção à população que precisava, tinha de sair de um emprego. Caso contrário, não conseguiria dar atenção nem na área hospitalar nem na saúde pública."

Da época em que dormia em noites alternadas, fica só a lembrança de quando não tinha tempo nem de gastar o dinheiro extra que ganhava. "O trabalho da enfermagem é tão importante que o profissional tem de estar bem consigo mesmo, para cuidar com carinho e atenção. Quem está doente não tem condições de cuidar de outros doentes."