Profissional de saúde terá acesso a publicações em site

Batizado de Saúde Baseada em Evidências, o portal usa a base de dados do Portal de Periódicos, da Capes. Foram investidos R$ 10 milhões na iniciativa. "Podem dizer que é caro. Mas muito mais caro é ter um povo que não tem acesso a saúde de qualidade", afirmou o ministro da Educação, Aloizio Mercadante.

O ministro afirmou que está em curso um plano para promover novos cursos de medicina em universidades públicas. Não está definido o número de vagas que seria aberto. "Vamos evitar a canibalização, respeitar a proporção de que para cada vaga aberta haja a oferta de pelo menos 5 leitos do SUS para atendimento na região", disse. As pastas de Saúde e Educação vem trabalhando para aumentar a oferta de profissionais de medicina no País, a pedido da presidente Dilma Rousseff. A ideia é aumentar a relação de médicos disponíveis para população e traçar estratégias para fixar profissionais em áreas de difícil acesso.

O ministro da Saúde afirmou que a medida deverá a ajudar a preencher uma lacuna no Sistema Único de Saúde, que é a formação do profissional de saúde e o aperfeiçoamento profissional. Ele acredita que a nova ferramenta ajudará a tornar mais ágil o atendimento nos serviços.

Foram selecionados para fazer parte do portal sete bases de dados, como ProQuest Hospital Collection e Micromedex. A seleção foi realizada com base em levantamentos feitos por especialistas sobre os temas mais relevantes. As consultas serão mapeadas para acompanhar os assuntos mais procurados. "Vamos saber quem acessou e qual foi a ferramenta mais usada", afirmou o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mozart Sales. Conselhos profissionais enviaram para o Ministério da Saúde dados de 900 mil associados que já tiveram parte de seu registro preenchido. "Ele poderá ser acionado tanto por profissionais da rede pública quanto da rede privada", afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.