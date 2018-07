Profissionalização da Febraban

A decisão foi tomada, segundo parece, por não se conseguir uma maioria para designar o sucessor de Fabio Barbosa. Até hoje, nos 43 anos de vida da instituição, presidentes ou vice-presidentes sempre saíram de grandes bancos para a presidência da Febraban.

É uma função de grande prestígio, mas toma muito tempo, do qual a complexidade das instituições financeiras não permite dispor. Dada essa dificuldade, já havia sido criada uma diretoria executiva, que permitia aumentar o número de bancos representados na Febraban, para evitar que uma única instituição represente todo o sistema financeiro privado perante as autoridades monetárias. Pode-se lembrar que as pequenas instituições e os bancos estrangeiros acharam útil criar associações separadas para defender seus interesses específicos.

Mas a decisão de profissionalizar a Febraban parece ter dois objetivos principais: enfrentar o movimento de estatização do setor e examinar as inovações que o governo quer incluir nas instituições financeiras.

O crescimento das atividades dos bancos públicos (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e BNDES) levou-os a pedir mais espaço na direção da Febraban, o que alertou os bancos privados, que não pretendem ficar passivos diante desse processo de estatização do setor.

Todavia, o que mais sensibilizou os bancos foi a tendência generalizada no mundo, depois da crise de 2008, de aumentar os poderes dos bancos centrais e das autoridades monetárias na regulamentação do sistema financeiro. Essa intervenção se torna não somente maior, como também mais complexa, exigindo um acompanhamento constante e não limitado apenas aos interesses dos grandes bancos.

O presidente da Febraban deverá dedicar-se em tempo integral ao exame dessas inovações e terá de ter profundo conhecimento da vida financeira. Escolher essa personalidade será tarefa delicada: dificilmente poderá ser escolhida entre os membros de uma instituição e a preferência deverá recair sobre o nome de um antigo diretor do Banco Central, o que não impedirá que haja um conselho de administração composto de banqueiros.