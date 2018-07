Profissionalizar é o segredo do modelo usado na Espanha

Como funciona o modelo de transplantes na Espanha?

É descentralizado. Está baseado em três níveis. Há uma coordenação nacional, outra regional e, por fim, um coordenador - ou uma equipe de coordenação - em cada hospital. Esse último nível é um dos pilares do modelo espanhol. O coordenador é alguém escolhido pela direção do hospital, entre os médicos e enfermeiros da unidade. Seu objetivo prioritário é detectar doadores. Outro pilar é a formação dos profissionais: para que saibam identificar potenciais doadores e para conversar com a família enlutada, com os formadores de opinião. Há vários fatores que contribuem para o sucesso.

Outros países implementam o mesmo modelo?

Não. Alguns lugares estão em processo: Argentina, Uruguai, Portugal, Cuba, Toscana (na Itália) e também o Brasil. É muito difícil implementar o modelo da mesma forma. São necessárias adaptações.

Qual é a ideia mestra?

Profissionalização. A doação de órgãos deve ser um processo como qualquer outro no hospital, com dinheiro previsto no orçamento para os gastos do procedimento. Os profissionais devem ser qualificados e convém criar mecanismos de análise de desempenho.

Quais os projetos para o futuro?

Queremos chegar a uma taxa de 40 doadores anuais por milhão de habitantes.