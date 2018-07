Programa ajuda a calcular oferta de ração

Pesquisadores do curso de Medicina Veterinária da Unesp de Araçatuba (SP) desenvolveram um software que deve contribuir para o fornecimento de uma dieta animal mais equilibrada. O Programa Prático para Formulação de Rações (PPFR) é gratuito e calcula, por meio de planilhas eletrônicas, formulações de rações e de suplementos vitamínicos e minerais para diversas categorias de animais.

"É um programa simples e versátil e pode ser usado em plantéis de frangos de corte, poedeiras, codornas, peixes, bovinos de leite e de corte, suínos, equinos e até coelhos", diz o professor Manoel Garcia Neto, do departamento de Apoio, Produção e Saúde Animal da Unesp. "É restrita a oferta de softwares livres direcionados à nutrição animal."

Como outros softwares de administração e gerenciamento agropecuário, o PPFR permite listar, introduzir, alterar e eliminar dados. Conforme a categoria animal, o programa avalia critérios como sexo, espécie ou raça, peso e ganho de peso diário, fase ou idade, produtividade e valor de mercado e fornece, por meio de gráficos, formulações balanceadas. "O software elabora uma dieta conforme cada situação. Em rebanhos leiteiros, por exemplo, ele calcula a diferença entre a ingestão de ração (custo) e a produção de leite (lucro). Se o preço do leite estiver baixo e o animal não estiver com boa produtividade, o programa indica dieta específica para essa situação."

Garcia Neto garante que o nível de detalhamento é imenso e dá condições de o produtor trabalhar com lucro máximo ou mínimo. "A correta formulação de dietas é extremamente importante no custo de produção e para o produtor que quer desempenho, uniformidade e produtividade."

O software, diz o professor, deve ser utilizado pelo médico veterinário ou zootecnista da propriedade. "Só um profissional pode recomendar a dieta baseada nas informações do programa com segurança." O programa pode ser baixado no endereço www.foa.unesp.br/downloads/categoria.asp?CatCod=4&SubCatCod=138.