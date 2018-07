Programa Aplique Bem chega a Jundiaí O Instituto Agronômico (IAC-Apta) lançou ontem, em Jundiaí (SP), o Programa Aplique Bem Regional, que contará com uma equipe móvel exclusiva para a cidade. O objetivo do programa, realizado em parceria com a empresa Arysta, é melhorar a qualidade da aplicação de agrotóxicos e a segurança do trabalhador rural. As atividades da unidade começam hoje, com visitas a produtores de uva.