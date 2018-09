Programa da USP inscreve até quinta-feira O Programa de Iniciação Científica da Universidade de São Paulo (USP) teve suas inscrições prorrogadas até quinta-feira, dia 3. O projeto é uma iniciativa da instituição em parceria com a Secretaria de Estado da Educação e o Banco Santander. Apenas professores e alunos que tenham entre 15 e 18 anos e que estejam no 2º e no 3º anos do ensino médio de rede estadual podem participar. O programa oferece bolsas e a oportunidade de participar de projetos de pesquisa científica da USP. As inscrições podem ser feitas pelo site http://cenp.edunet.sp.gov.br/iniciacao_cientifica/cad_professor.aspx.