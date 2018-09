Programa de Dilma na TV para ataque a Serra, compara Lula e FHC

"Nos tempos do FHC e Serra era assim: carro, coisa de rico; desemprego, coisa de pobre; carne na mesa, coisa de rico; arroz feijão, coisa de pobre; universidade, coisa de rico; futuro incerto, coisa de pobre; luz na fazenda, coisa de rico; escuridão na roça, coisa de pobre", relata o apresentador do programa da petista, ilustrando cada um desses itens. Serra foi ministro de Planejamento e da Saúde no governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). A seguir, o apresentador do programa eleitoral gratuito de Dilma na televisão emenda afirmando que, para eles (FHC e Serra), apenas os ricos pareciam ter o direito de serem felizes, e que "Dilma e Lula inverteram esse jogo".

O programa do candidato tucano repetiu o que havia mostrado na segunda-feira à noite, quando exibiu trechos editados do debate na TV Bandeirantes no domingo. Naquela noite, a petista mostrou, segundo seus adversários, nervosismo e agressividade que até então não haviam sido revelados pela candidata nos debates do primeiro turno.

"Sempre sereno, Serra mostrou equilíbrio e propostas para melhorar o Brasil. Nervosa e agressiva, Dilma deixou perguntas sem respostas, e atacou até a mulher de Serra", relata a apresentadora do programa do PSDB mostrado novamente no feriado desta terça-feira.

No debate, Serra chegou a aceitar a comparação entre os governos Lula e FHC ao afirmar que Dilma tinha dois ex-presidentes que a apoiam, ao referir-se a Fernando Collor de Mello e José Sarney, enquanto ele é apoiado por Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso.

Ainda durante o debate na Band, a petista chegou a afirmar que a esposa de seu adversário, Monica Serra, teria dito que Dilma "é a favor da morte de criancinhas". Na saída do debate, Serra respondeu que não sabia do que a candidata petista estava falando.

DIA DAS CRIANÇAS

No rádio, tanto Serra quanto Dilma aproveitaram o Dia das Crianças para colocar em seus programas depoimentos de algumas delas. Chamadas de "presenças ilustres" pelo narrador dos tucanos, uma delas chama o candidato de "tio Serra" ao elogiar os "dois professores" que ele teria colocado nas salas de aula na primeira série durante sua gestão como prefeito da capital paulista.

O programa de Dilma no rádio também se valeu de crianças para destacar sua biografia. Uma delas, entoando uma canção, manda beijos para a petista e para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Hoje é um dia especial. É dia da criança e o dia de Nossa Senhora Aparecida. Dia de graça, agradecimento, fé, esperança e reflexão sobre o nosso presente e o nosso futuro", disse Dilma em depoimento.

Antes de prometer que, se eleita, dará oportunidades para que todas elas (as crianças) se tornem "cidadãs felizes e plenamente realizadas", a candidata petista disse que estava lá para renovar seu compromisso com todas as crianças do Brasil.

(Por Vladimir Goitia)