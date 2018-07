Programa de inovação em petróleo do BNDES tem demanda de R$2,7 bi O programa de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para projetos inovadores na área de petróleo e gás concluiu sua primeira etapa de análise de empréstimos, com demanda de 2,7 bilhões de reais, informou o banco nesta quinta-feira.