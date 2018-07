Programa de Investimento irá financiar projetos de infraestrutura

A mudança constará de medida provisória a ser editada na segunda-feira. O PSI era destinado apenas à bens de capital e inovação, mas com a mudança poderá viabilizar projetos do "Programa de Investimentos em Logística: Rodovias e Ferrovias".

Os recursos virão da parcela de 15 bilhões de reais de recursos próprios do sistema bancário, decorrentes da liberação de depósitos compulsórios sobre depósitos, que já estão disponíveis desde o fim do ano passado, mas era limitado à bens de capital.

O montante total do PSI em 2013 permanece sendo de 100 bilhões de reais.

As operações contratadas no primeiro semestre deste ano terão juros de 3 por cento ao ano, enquanto aquelas feitas na segunda metade de 2013 terão juros de 3,5 por cento. O prazo será de 20 anos com carência de até 36 meses.

Em dezembro de 2012, o governo anunciou a prorrogação do PSI, que seria encerrado em 31 de dezembro, para todo o ano de 2013. Na ocasião, foi informado que 85 bilhões de reais dos recursos do programa viriam do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e os 15 bilhões de reais restantes viriam do sistema bancário.

