Programa de Serra na tevê foca educação e alfineta Dilma

A campanha petista, por sua vez, repetiu a propaganda veiculada na tarde deste sábado na qual ressaltou programas sociais do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

A campanha tucana mostrou Serra exaltando as escolas técnicas do Estado de São Paulo, governado por ele até março deste ano.

"O ensino técnico é aquele que vira emprego. O estudante já sai da escola pronto para trabalhar", disse o candidato, "Eu vou ser o presidente amigo do jovem brasileiro", prometeu.

A campanha do tucano também aproveitou para fazer críticas à principal adversária de Serra e líder nas pesquisas, a petista Dilma, "O Serra fala e a gente entende. A Dilma fala, enrola, enrola, enrola e a gente não sabe o que ela quer dizer", afirmou um entrevistado na campanha serrista.

O golpe mais duro contra a petista ficou reservado para os instantes finais do programa de Serra. Após a vinheta que indicaria o fim da propaganda tucana, um ator surgiu na tela afirmando: "Daqui a pouco você vai ver o programa da Dilma. O filme é uma coisa, a vida real é outra".

"Você que precisou de um hospital público e não foi atendido. Você que mora numa favela e não vê nem sinal de governo. Você que tem medo de sair de casa, porque a segurança está péssima. Você sabe, essa é a realidade dos fatos e não o que a Dilma está falando", completa.

Repetição da propaganda da tarde deste sábado, Dilma listou os projetos sociais do governo federal --como Bolsa Família, Luz para Todos e ProUni. Falou ainda do Programa de Aceleração do Crescimento e da segunda versão do PAC, lançada neste ano.

Dilma aparece falando da "infraestrutura social" criada pelo PAC. "Isso não pode, de forma alguma, ser interrompido", defendeu.

Terceira colocada nas pesquisas de intenção de voto, a candidata do PV, Marina Silva, apostou em mostrar em seu programa "as grandes cabeças" que a candidata verde "reuniu para um projeto de país que não pode esperar", de acordo com o locutor da campanha.

Entre elas a de seu candidate a vice, o empresário Guilherme Leal.

(Por Eduardo Simões)