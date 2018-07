Programa de Serra na TV ataca gestão da saúde em governos do PT O programa na TV do candidato do PSDB à Presidência, José Serra, mostrou nesta segunda-feira hospitais públicos geridos pelos governos federal e estaduais comandados pelo PT para atacar as promessas da adversária petista na área de saúde, sob a afirmação de que "com Dilma, a saúde não melhora".