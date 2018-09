Programa de Serra na TV diz que Dilma se mostrou na Band como é

"Sempre sereno, Serra mostrou equilíbrio e propostas para melhorar o Brasil. Nervosa e agressiva, Dilma deixou perguntas sem respostas, e atacou até a mulher de Serra", relata a apresentadora do programa do PSDB.

Durante o debate da Band, a petista afirmou que a esposa do adversário, Monica Serra, teria dito que Dilma "é a favor da morte de criancinhas". Na saída do debate, Serra respondeu que não sabia do que a candidata petista estava falando.

No trecho editado, Serra aparece ainda dizendo estar surpreso com a "agressividade" e o "treinamento" de Dilma. "(Ela) está se mostrando como é que é de verdade", disse Serra na Bandeirantes.

"Mais preparo, mais equilíbrio, melhores propostas. Foi por isso que, mais uma vez, Serra venceu o debate", acrescenta a apresentadora do programa eleitoral do tucano.

Serra usou também a propaganda gratuita na TV para afirmar que não vai privatizar, e transferiu essa responsabilidade para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"O PT vendeu ações... colocou o Banco do Brasil na Bolsa de Nova York e aumentou a participação do capital privado no Banco do Brasil. O presidente Lula, o governo, a Dilma Rousseff privatizaram dois bancos durante sua gestão, o do Ceará e do Maranhão", diz Serra em outro trecho do debate. "Eu não vou fazer privatização nenhuma."

O programa de Dilma repetiu o apresentado à tarde, no qual também destacou trechos do debate na TV Bandeirantes, onde insistiu que Serra tem a intenção de privatizar o pré-sal e a Petrobras.

(Por Vladimir Goitia)