Programa de Serra na TV ressuscita caso Erenice

"Vocês eram tão amigas, se conheciam tão bem. Erenice era seu braço-direito, ficou no seu lugar na Casa Civil", disse uma mulher, com uma jornal na mão, em referência a Erenice Guerra, ex-assessora da candidata petista Dilma Rousseff que a sucedeu na Casa Civil e se demitiu em setembro após denúncias de tráfico de influência.

"Dilma, cá entre nós, de mulher pra mulher, tem coisa que a gente não pode deixar pra lá, concorda? Esse caso Erenice, que coisa mais mal parada", afirmou a personagem do programa, que alegou ter lido notícia "fresquinha" no jornal sobre o caso.

"Essa Casa Civil está encrencada, primeiro o José Dirceu, agora Erenice. Afinal, Dilma, conta pra gente como vai acabar esse caso Erenice", questionou.

As denúncias contra a Casa Civil foram usadas pela campanha de Serra antes do primeiro turno, assim como acusações contra o PT e Dilma por quebra de sigilos ficais na Receita Federal de pessoas ligadas ao tucano.

Desde a votação no dia 3, que levou Dilma e Serra para o segundo turno, o escândalo havia sido deixado de lado, e as duas campanhas voltaram seus esforços para capturar os votos da candidata do Partido Verde (PV), Marina Silva, que ficou em terceiro lugar com um capital de quase 20 milhões de votos.

Entretanto, sobre um possível apoio de Marina nesta segunda etapa da corrida pela Presidência, Serra disse ainda não ter definição durante ato de campanha em Santa Catarina. "Não tem nada. Não faço qualquer tipo de constrangimento. Ela (Marina) tomará a decisão por conta própria", disse Serra a jornalistas em Blumenau, onde visitou a Oktoberfest. Na véspera, Marina divulgou uma agenda programática de dez itens que servirá de base para conversas com PT e PSDB para um eventual apoio seu e do PV. Serra afirmou, no entanto, que não teve chance de analisar o documento apresentado por Marina. (Com reportagem de Daniel Cardoso em Blumenau)