Programa do casamento real será posto à venda

O programa incluirá a ordem completa do serviço que será usado pelos convidados presentes à cerimônia na Abadia de Westminster, uma mensagem pessoal de agradecimento do casal e uma foto inédita dos dois feita pelo fotógrafo de celebridades Mario Testino.

Vendido por escoteiros e cadetes ao longo da rota da procissão, o programa mostrará o brasão de armas de William na capa e o novo brasão de armas de Kate, revelado nesta terça-feira , no verso, informou o Palácio de St. James.

Programas oficiais são uma tradição nos casamentos reais e foram produzidos para marcar os matrimônios do príncipe Charles com Diana em 1981 e do Duque e da Duquesa de York em 1986.

A receita irá para a Fundação do Príncipe William e do Príncipe Harry, que financia projetos que ajudam jovens, apoia o desenvolvimento sustentável na Grã-Bretanha e no exterior e promove o bem estar de veteranos e de suas famílias.

O programa também estará disponível para download de graça no site Official Royal Wedding (Casamento Real Oficial), www.officialroyalwedding2011.org, 24 horas antes do casamento de 29 de abril.

(Reportagem de Jodie Ginsberg)