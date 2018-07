Programa do PMDB só põe na TV ala pró-Lula Cortejado pelo PT para indicar o vice na chapa presidencial da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, o PMDB usou seu programa partidário em cadeia nacional no rádio e na TV para enaltecer o governo Lula. O programa de dez minutos, apresentado pelo presidente da Câmara, Michel Temer, cotado para vice de Dilma, também destacou a participação do partido em ministérios e no Congresso. Integrantes do PMDB contrários à aliança com o PT não apareceram no filme.