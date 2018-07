Programa 'Entre Nós', do colunista Eduardo Moreira, recebe o escritor Othon Gama

SÃO PAULO - O programa Entre Nós, do colunista Eduardo Moreira, recebe nesta semana o escritor Othon Gama, autor do livro O Código da Mudança. Ex-obeso, ele conversa sobre a obra na qual descreve o bullying que vivia por ser um adolescente acima do peso, as inseguranças que enfrentava na época e o processo de perda de 55 quilos, sem cirurgia ou remédios.

Gama chegou a pesar 127 quilos e a ter 47% de gordura corporal no auge do excesso de peso, aos 17 anos. "Durante muito tempo eu tentava, recaía e deixava de acreditar em mim. Acreditava que não era capaz de fazer absolutamente nada na minha vida", afirma.

Durante a conversa, ele defende que a obesidade é uma combinação de sentimentos. "Inferioridade, insegurança, vontade de fugir e tristeza (estão ali)", diz.

A obesidade acarretou o bullying dos colegas em sala de aula. "Na quinta série, eu queria que as pessoas me tratassem bem. Eu não entendia porque elas me humilhavam se eu não fazia nada contra elas", afirma.

A perda de peso levou dois anos, em um processo que aliou reeducação alimentar à prática de basquete, seu esporte favorito. Para se motivar, ele foi atrás de pesquisas e de relatos de pessoas que conseguiam promover uma forte mudança de hábitos. "É a motivação que faz você começar uma mudança", defende.

O programa também vai ao ar na Rádio Estadão, que pode ser ouvida em FM 92,9 ou pelo site do Estadão.

'Entre Nós'. Empresário de finanças e autor do best seller "Encantadores de Vidas", o colunista Eduardo Moreira teve a ideia de fazer o 'Entre Nós' em conversas informais com amigos do mesmo setor. O gestor afirma que seu principal desafio é fazer entrevistas com um viés diferente do jornalismo convencional.

"Conseguir fazer com que o entrevistado possa seguir uma linha fluida e dar coisas interessantes para quem está assistindo a entrevista é o grande desafio. A coisa que eu mais tenho aprendido, e quem me falou foi a Leda Nagle (jornalista da TV Brasil), é que o segredo de toda entrevista é ouvir o entrevistado, porque quando você faz isso, uma resposta te puxa para outra pergunta."

Curto e interativo, a ideia do 'Entre Nós' é fazer com que todas as pessoas se identifiquem e busquem resultados melhores para as suas vidas. "Uma das principais motivações que eu tive é mostrar para as pessoas que por trás dos nomes mais ricos do País, existe uma pessoa como a gente, que tem seus medos, anseios, sonhos, já teve seus fracassos, suas frustrações, e também teve vários sucessos.

Quando você humaniza essas pessoas, faz com que as outras achem que também podem chegar lá", disse Moreira

Para assistir a esse e outros vídeos, acesse a TV Estadão ou assine o canal do Estadão no YouTube.