'Programa está mexendo com estruturas'

Qual sua avaliação do Ciência sem Fronteiras?

É uma iniciativa ousada. Não é trivial organizar em quatro anos o envio de 101 mil pessoas para uma temporada de estudos fora do País. A rapidez com que o programa foi colocado em funcionamento gerou problemas, claro, mas eles foram se resolvendo à medida que o CSF ganhou corpo.

Qual a importância de fazer intercâmbio na graduação e como os estudantes podem tirar melhor proveito da experiência?

Quanto mais cedo o aluno travar contato com a realidade do mundo globalizado, melhor. Além disso, quem vai para fora pode ver, dependendo do país, que as atividades em sala de aula são cada vez menos frequentes. Os universitários, hoje, precisam ter postura mais ativa, buscando formação e informação por conta própria. Os encontros presenciais são momentos para discussão.

Como a sra. vê a questão do déficit do inglês?

É outra estrutura em que o CSF está mexendo ao alertar as universidades brasileiras, mais uma vez, de que o inglês é a língua científica mundial. / C.L.