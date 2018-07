Programa Fidelidade

MIGUEL MASCARO

São Paulo

A TAM, por meio do Fale com o Presidente, serviço de atendimento ao cliente, informa que entrou em contato com o sr. Mascaro para esclarecer que, em voos internacionais de longo curso (Europa, EUA) e também em voos operados por companhias aéreas parceiras, há limitação de lugares para bilhetes emitidos com pontos TAM Fidelidade. Já nos voos domésticos e dentro da América do Sul operados pela TAM não há essa restrição: havendo lugares disponíveis e respeitando o prazo de antecedência de sete dias, a reserva é confirmada. Essa diferença ocorre porque os voos internacionais exigem um critério diferenciado para a emissão de bilhetes e reserva de passagens. Assim, as cotas de assentos destinadas para emissão de bilhetes com resgate de pontos nos voos internacionais de longo curso são limitadas.

Serviço ineficaz

Com frequência falta energia elétrica na Rua São José, no Alto da Boa Vista. Registramos várias queixas no ano passado. Mas, quando cobramos o que gastamos com o óleo diesel usado no gerador de energia do condomínio Maison de Mouette, a Eletropaulo respondeu que não havia nenhuma reclamação. Em janeiro, tivemos duas faltas de energia e foi preciso ligar o gerador. Um estouro muito grande foi ouvido, e houve a queima de um transformador, que nunca é trocado. Sabemos que não há investimentos na área nem em manutenção. Esperamos que a concessionária não culpe os fenômenos da natureza e a falta de poda nas árvores. Até a data de hoje já temos um consumo de óleo diesel de 5 horas e 59 minutos. O gerador foi colocado para facilitar a vida das pessoas e não para substituir os péssimos serviços da distribuidora de energia. Por isso, pedimos o ressarcimento dos gastos referentes ao consumo de óleo diesel.

IZABEL AVALLONE

São Paulo

A AES Eletropaulo informa que a queda de galhos de árvores sobre a rede é a principal causa da interrupção no fornecimento de energia elétrica na região citada. A concessionária esclarece que possui um plano de podas, que contemplará 40 mil árvores em 2010, mais de 40% do executado em 2009. Diz que esse plano é elaborado de acordo com a legislação ambiental e conta com a aprovação das prefeituras municipais, que são as responsáveis pelo serviço de podas de árvores. Responde que as disposições da Resolução Normativa n.º 360, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), se aplicam, exclusivamente, aos casos de dano elétrico causado a equipamento instalado na unidade consumidora atendida em tensão igual ou inferior a 2,3 kV. Acrescenta que, de acordo com a resolução, a Aneel e as agências conveniadas devem analisar as reclamações considerando, exclusivamente, o dano elétrico do equipamento, não lhes competindo examinar pedido de ressarcimento por danos morais, lucros cessantes ou outros danos emergentes, bem como aqueles casos já decididos por decisão judicial transitada em julgado.

A leitora comenta: Se não cabe à Aneel e às empresas conveniadas ressarcirem os danos, quem deve indenizar o contribuinte que é obrigado a gastar óleo diesel para manter um gerador por falta de energia? Que eu saiba, se as empresas conveniadas fossem competentes e se este país respeitasse o contribuinte, ninguém precisaria ter um gerador no prédio. Bastaria multar as empresas responsáveis em fornecer energia.

De olhos bem fechados

Que a cidade tenha inundado e o prefeito diga que fez tudo o que podia, podemos até acreditar. Entretanto, deixar que construam um barraco no barranco da Avenida 23 de Maio, quase em frente à Beneficência Portuguesa, isso já é demais! Onde estão os fiscais, o administrador da regional e o prefeito? Pois, para ir à Prefeitura, a Avenida 23 de Maio é um dos caminhos possíveis.

MAURICIO NOBRE MENDES

São Paulo