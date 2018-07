Programa melhora qualidade

Em Pindamonhangaba, a apicultura já é a segunda atividade, em escala de importância, na produção rural. De acordo com o Departamento Municipal de Agricultura, hoje são pelo menos 30 apicultores ativos, com média de 10 colméias e produção de 30 quilos cada, somando anualmente mais de 12 toneladas de mel. Há três anos foi instalado um Programa de Fomento, que inclui desde a capacitação e fornecimento de material até a troca de rainha e de colméias para dez apicultores, que recebem assistência técnica permanente. "A apicultura é nossa prioridade", afirma o diretor José Luiz Hungria. No orçamento do setor para 2009, ele incluiu uma verba de mais de R$ 100 mil para investimentos na cadeia apícola. Entre as prioridades está também a instalação da Casa do Mel, em parceria com a Agência Paulista de Tecnologia em Agronegócios (Apta/Pindamonhangaba). "Eles já têm uma estrutura montada e disposição para a parceria", diz. Grupo Para fortalecer ainda mais a atividade, os apicultores se movimentam para formar o Grupo de Apicultores de Pindamonhangaba (GAP), do qual já fazem parte cerca de 20 interessados. Outro grupo recém-capacitado pelo Senar está acertando o aluguel de uma chácara para montar no local um apiário coletivo. Na região, cidades como Cunha, São Luiz do Paraitinga, Santo Antônio do Pinhal, Bananal e Paraibuna também já possuem associações formadas. Em Tremembé, a Associação Mantiqueira de Apicultura tem mais de 15 anos de atuação, sendo uma das mais antigas do Vale do Paraíba. Vocação natural A vocação do Vale do Paraíba para a apicultura é explicada pela engenheira agrônoma da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati), Maria Márcia Santos Souza, por ter muitas áreas de preservação e reservas florestais, além de pastos apícolas que cresceram nas áreas de pastagem, onde antes havia exploração da atividade leiteira. "A apicultura é uma atividade que vai muito bem no Vale do Paraíba também por ser uma atividade característica da agricultura familiar", diz Maria Márcia, que também é assistente técnica do Pronaf (Programa Nacional de Agricultura Familiar) e apicultora há 23 anos, em São Luiz do Paraitinga. Para a bióloga Lídia Carelli Barreto, coordenadora do CEA, o setor apícola no Vale do Paraíba tem características próprias e reconhecidas pela diversificação de sua flora, destacando-se variedades como angico, assa-peixe, capixingüi e vassoura, cujo néctar proporciona um mel diferenciado, muito saboroso e de qualidade indiscutível. Rentabilidade Pesquisa do CEA em supermercados do Vale do Paraíba constatou que apenas 30% do mel ali comercializado são produzidos na própria região. Isso, segundo Lídia, demonstra que há uma demanda capaz de absorver toda a produção regional, sem contar o consumo nacional e as exportações, além da inclusão do alimento na merenda escolar. Outro estudo, da Associação Modelo de Apicultura, estima em R$ 500 mensais o lucro que pode ser obtido com 20 colméias. Informações: CEA/Unitau, tel. (0--12) 3635-3606