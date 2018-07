Programa nos EUA vai mapear atividade cerebral Promessa de seu principal discurso à população, em fevereiro, o mapeamento da atividade cerebral foi lançado oficialmente ontem pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, com previsão de US$ 100 milhões em fundos federais apenas para 2014. A proposta foi apresentada como o "próximo grande projeto da América", na sequência de iniciativas como o programa Apolo, que levou o homem à Lua na década de 60, e o mapeamento do genoma humano.