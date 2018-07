Programa tenta reduzir sofrimento no abate O Ministério da Agricultura (Mapa) e a WSPA lançaram, no início do mês, o Programa Nacional de Abate Humanitário para propiciar maior bem-estar aos animais de produção no Brasil. O programa é uma espécie de curso de reciclagem que será oferecido aos técnicos e fiscais agropecuários do Mapa. Serão apresentadas maneiras de melhorar o bem-estar animal no transporte, no desembarque, no manejo, no descanso e no abate.