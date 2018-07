Programa terá 101 mi bolsas Lançado pela presidente Dilma Rousseff em julho de 2011, o Ciência Sem Fronteiras é um programa de bolsas no exterior para estudantes e pesquisadores brasileiros. O programa quer oferecer, até 2015, 101 mil bolsas de graduação e pós em outros países - sendo 75 mil bancadas pelo governo e as demais por parcerias privadas. Até agora, foram concedidas 13.941 em várias modalidades. A grande maioria, 10.752, são para estudantes de graduação. O modelo de intercâmbio é de 12 meses, mas pouco mais de 300 foram para o exterior com bolsas de seis meses.