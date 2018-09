'Progresso' agora ameaça as florestas

Só uma coisa destoa: um rastro de terra que começa na vila de Warsambin e se esgueira montanha acima, rumo à comunidade de Lopintol, do outro lado do morro. A boca da estrada parece querer engolir os casebres abaixo dela, junto ao campo de futebol. Construída nos últimos dois anos, ela foi aberta para ligar as comunidades, apesar de ninguém ter carro, apenas uma ou outra moto. O veículo que mais circula é uma caminhonete subsidiada pelo governo, transportando mercadorias e passageiros de Waisai, a recém-construída capital administrativa de Raja Ampat. Os moradores tradicionais continuam a se locomover entre as vilas como sempre fizeram: de barco, pelas estradas de água.

Para ambientalistas, o rasgo na floresta é um sinal de alerta. As águas da baía são protegidas por uma unidade de conservação, criada em 2007. Mas as florestas acima delas, não. E com seus ecossistemas interligados de maneira tão umbilical, é inevitável que o que acontecer na superfície terá consequências também debaixo d'água. "Fizemos um bom trabalho até agora de equacionar problemas no ambiente marinho. Agora temos de lidar com as ameaças de origem terrestre", diz o biólogo Mark Erdmann, da Conservação Internacional, parceira do governo na criação e gerenciamento de áreas protegidas na região.

O líder da Área Marinha Protegida (AMP) da Baía de Mayalibit, Abraham Goram, não entende o propósito da estrada. "Não precisamos de estradas, mas de escolas, hospitais, água limpa, capacitação", diz Goram, nativo da vila de Waifoy. Ele teme que a via, além de arruinar a paisagem, abrirá caminho para o desmatamento e a erosão do solo, comprometendo os ecossistemas terrestres e marinhos dos quais as comunidades dependem para sobreviver. Pergunto a ele se a estrada não é símbolo de progresso. "É o argumento mais ridículo que já ouvi", responde.

Goram, como muitos outros nativos, é favorável à independência de Papua, anexada politicamente à Indonésia em 1969, após séculos de domínio holandês. "A Indonésia não é boa para Papua, porque ela não ama o povo. Ela ama nossos recursos naturais", diz. Além da fartura de seus mares, a região é riquíssima em depósitos de ouro, cobre e níquel.

Questões políticas e econômicas à parte, não é preciso ser historiador para perceber que Papua é diferente do resto da Indonésia. Basta olhar para os papuásios. A diferença está em sua fisionomia, de características mais negras e aborígenes que asiáticas, típicas da Melanésia - o universo de ilhas que flanqueiam o norte e o leste da Austrália. Mesmo entre indonésios, Papua é vista como uma terra distante e misteriosa, assombrada por histórias de tribos canibais. Um passado que contrasta com a simpatia dos moradores de Raja Ampat.

Vários papuásios com quem o Estado conversou temem que sua cultura será soterrada pelo crescente fluxo migratório de indonésios de Java e Sumatra, já maioria na província.

A Indonésia é um dos países mais superpovoados do mundo, com uma população 20% maior que a do Brasil num território 80% menor, altamente concentrada nas ilhas de Java e Sumatra.