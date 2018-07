Proibido de deixar País, ex-deputado entrega passaporte Proibido de deixar o País por determinação da Justiça do Paraná, o ex-deputado Luiz Fernando Ribas Carli Filho, de 29 anos, entregou ontem seu passaporte ao cartório judicial da Segunda Vara do Tribunal do Júri de Curitiba. Carli Filho é acusado de causar um acidente em Curitiba, em maio de 2009, que deixou mortos Gilmar Rafael Yared, de 26 anos, e Carlos Murilo de Almeida, de 20 anos.