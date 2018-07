Proibido de usar bermuda, rapaz vai ao trabalho de saia Proibido de entrar de bermuda no prédio onde trabalha, no centro do Rio, o ilustrador André Amaral Silva, de 41 anos, foi ao trabalho nesta terça-feira, 4, vestindo saia. Segundo Silva narrou pela internet, o prédio permite o ingresso de mulheres trajando bermuda, mas a mesma peça é proibida para homens.