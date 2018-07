Projeções dão leve vantagem para centro-esquerda em câmara baixa da Itália

Uma projeção da Mediaset mostrou o grupo de centro-esquerda liderado por Pier Luigi Bersani ficando com 29,6 por cento da câmara baixa, a centro-direita com 28,2 por cento, o Movimento 5 Estrelas com 26 por cento e o bloco centrista de Mario Monti com 10,8 por cento.

Já a Sky Italia coloca a centro-esquerda com 30,9 por cento, seguida da centro-direita com 27,7 por cento, o 5 Estrelas com 25,6 por cento e os centristas com 10,4 por cento.

Numa terceria projeção, o canal de TV La7 mostrou a centro-esquerda com 29,2 por cento, a centro-direita com 28,3 por cento, o 5 Estrelas com 26,4 por cento e o bloco de Monti com 10,9 por cento.

O partido ou coalizão que conquistar a maioria dos votos para a câmara baixa conquista automaticamente uma maioria de 340 cadeiras na Casa de 630, mas qualquer governo precisa ter também a maioria no Senado, uma disputa decidida regionalmente.

Projeções indicam que a centro-direita está liderando no Senado, mas que nenhuma coalizão deve ter assentos suficientes para conseguir formar uma maioria na câmara alta.

(Reportagem de Naomi O'Leary)